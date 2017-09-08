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Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
В Госдуме назвали несомненным успехом удар ВКС РФ по позициям ИГ под Дейр-эз-Зор
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    В Госдуме назвали несомненным успехом удар ВКС РФ по позициям ИГ под Дейр-эз-Зор

    11:15  8 Сентября 2017
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    В Госдуме назвали несомненным успехом удар ВКС РФ по позициям ИГ под Дейр-эз-Зор

    Москва, 8 сентября. Удар ВКС РФ под Дейр-эз-Зор в Сирии является несомненным успехом и шагом к очищению страны от террористов, где продолжается налаживание стабильной жизни. Такое мнение выразил представитель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    В Минобороны России сообщили ранее об уничтожении порядка 40 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, а также инфраструктуры и узла связи в результата удара ВКС РФ под Дейр-эз-Зор. 

    «Это несомненный успех, но это лишь небольшой шаг к тому, чтобы вся территория САР была очищена от этой вот чумы XXI века такой, как терроризм”, — прокомментировал депутат Госдумы Андрей Красов в интервью РИА Новости.

    Депутат отметил высокий профессионализм российских летчиков, которые наносят точные удары, он подчеркнул эффективность и слаженность действий ВКС РФ, поддерживающих сирийские правительственные силы, в отличие от «западной коалиции, которая топчется на месте в Ираке». Парламентарий добавил, что операция по зачистке Сирии от террористов успешна и близится тот час, когда ни одного боевика не останется на «многострадальной земле».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #иг
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