В Мексике растет число жертв землетрясения, среди погибших двое детей

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Мехико, 8 сентября. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате землетрясения в Мексике. Данные о погибших подтвердил президент страны Энрике Пенья Ньето.

По сообщениям местных СМИ, жертвами землетрясения стали не менее семи человек.

Как сообщалось ранее, эпицентр землетрясения магнитудой 8 находился в 200 километрах к юго-западу от города Тустла-Гутьеррес. Сильные разрушения после были зафиксированы в штате Чьяпас, где две женщины погибли в результате падения стены дома.

После землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил об угрозе возникновения цунами после землетрясения у берегов Мексики, пишет RT.