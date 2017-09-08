Ирак: группа боевиков устроила стрельбу в центре Багдада

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Багдад, 8 сентября. В столице Ирака боевики устроили беспорядочную стрельбу.

Арабский телеканал Arab News Broadcasting сообщил, что группа боевиков устроила беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в одном из центральных районов Багдада. Информация о пострадавших и жертвах сейчас уточняется.

В данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за вооруженную акцию. Канал ANB отмечает, что этот инцидент ставит под сомнение способность иракских силовиков обеспечить безопасность в столице страны.