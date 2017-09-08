Сирия: российские военные за сутки провели две гуманитарные акции в Алеппо и Хаме

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Алеппо, 8 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил сирийским школьникам 275 ранцев.

Министерство обороны РФ сообщает, что российские военнослужащие провели две гуманитарные акции в населенном пункте Аль-Махруса провинции Хама и в районе Ирлик на востоке Алеппо. Сирийские школьники получили в подарок 275 ранцев.

По линии Организации Объединенных Наций проведено две гуманитарные акции. Около 50 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов доставлено в населенный пункт Ярмук провинции Дамаск и Кафер-Хая в Идлибе. В течение суток медицинскую помощь получили около 30 человек.