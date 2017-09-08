Душанбе просит у Москвы доказательства ликвидации «министра войны» ИГ в Сирии

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Душанбе, 8 сентября. Россия сообщила властям Таджикистана об уничтожении «министра войны» запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* беглого экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова, заявил источник из руководства Госкомитета нацбезопасности республики.

Ударом ВКС РФ по позициям террористов ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре был ликвидирован бывший командир ОМОН Гулмурод Халимов в Сирии. Высокопоставленный источник в комитете нацбезопасности Таджикистана сообщил, что эту информацию передали российские коллеги. Душанбе запрашивает больше данных об операции, сказал спикер РИА Новости. По его словам, это уже третье сообщение о ликвидации «министра войны» ИГИЛ.

Ранее предполагалось, что он погиб в ходе удара с воздуха силами коалиции по Мосулу. В апреле текущего года западные СМИ сообщили об уничтожении Халимова в Мосуле, однако власти Таджикистана не подтвердили информацию. В 2016 году за помощь в его поимке в США была объявлена высокая награда.

* Организация запрещена на территории РФ.