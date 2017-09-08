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Сирия: Минобороны РФ зафиксировало восемь случаев нарушения перемирия
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало восемь случаев нарушения перемирия

    10:41  8 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало восемь случаев нарушения перемирия

    Москва, 8 сентября. Российская сторона оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике за минувшие сутки режим прекращения огня в зонах деэскалации конфликта был нарушен шесть раз в провинции Алеппо и два раза в провинции Дамаск. Турция сообщает о двух случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Отмечается, что беспорядочную стрельбу открыли боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (обе организации запрещены в России). Жертв и пострадавших нет, отмечают в военном ведомстве РФ.

    Сирия: Минобороны РФ зафиксировало восемь случаев нарушения перемирия

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #перемирие #стрельба #деэскалация
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