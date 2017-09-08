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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
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Сирия сегодня: САР и Израиль заинтересованы в покупке российского БМПТ «Терминатор»
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    Сирия сегодня: САР и Израиль заинтересованы в покупке российского БМПТ «Терминатор»

    10:56  8 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: САР и Израиль заинтересованы в покупке российского БМПТ «Терминатор»

    Сирия, 8 сентября. Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил, почему новый БМПТ привлек к себе внимание израильтян и сирийцев. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Российские «Терминаторы»

    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин удивлен тем, что Сирия и Израиль заинтересовались новейшими российскими боевыми машинами поддержки танков «Терминатор» только сейчас.

    «Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», — пишет госчиновник на своей странице в социальной сети Facebook.

    Действительно, как ранее отметил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко, БМПТ «Терминатор» является «машиной принципиально нового класса». Она прошла все необходимые полевые испытания и принята на службу в ВС РФ. Российские «Терминаторы» были продемонстрированы всему миру на военном форуме «Армия-2017».

    Российские «Терминаторы»

    По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, в дальнейшем международный спрос на «Терминаторов» будет только увеличиваться. За Сирией и Израилем последуют и другие клиенты.

    «То, что машина уже была применена в реальных боевых действиях, и то, что ее приняли на вооружение в российской армии, — чрезвычайно существенные факторы. Они усилят ее популярность за рубежом. Известно, что у иностранных клиентов пользуются наибольшим спросом те образцы вооружения, которые уже есть в Вооруженных силах РФ и показали свою боевую эффективность», — отметил Виктор Мураховский для ФАН.

    Сирийские бизнесмены рассказывают о России

    Специальный корреспондент ФАН в Сирии опросил местных промышленников о том, как они видят перспективы развития экономики страны после семи лет гражданской войны. Бизнесмены отметили чрезвычайно важную роль, которую Россия играет в возрождении сирийского производства. Они призвали к дальнейшему укреплению и развитию торговых связей с нашей страной.

    Одному из собеседников ФАН особо важным кажется сотрудничество Сирии и РФ в IT-сфере.

    «На данный момент у нас большой обвал в сфере IT. Как я сам видел в других странах, Россия имеет очень хороший IT-продукт и многолетний опыт разработок технологий. Конечно же, есть еще российская пшеница, которая известна во всем мире. Мы смотрим на Россию как на дружественную страну, сирийские товары пользуются большим спросом в России. Мы бы очень хотели, чтобы российская продукция также имела популярность в Сирии, и чтобы их было намного больше. И, если Россия откроет нам все двери, то это будет и впрямь большая поддержка сирийского производства», — заявил он в ходе разговора с нашим корреспондентом.

    О том, что думают о перспективах сотрудничества с Россией другие представители сирийского бизнеса, читайте в материале нашего агентства.

    ИГ* лишилось своего «министра войны»

    ВКС РФ уничтожили в Сирии одного из главарей «Исламского государства»* (запрещено в России). Как сообщают в Минобороны, российская авиация нанесла удар по командному пункту террористов у сирийского города Дейр эз-Зор. В момент авиаудара там проходила встреча лидеров боевиков. В числе прочих на совещании присутствовал и «министр войны» самопровозглашенного халифата Гулмурод Халимов. В результате успешно проведенной операции ВКС РФ он был ликвидирован.

    ВКС РФ уничтожили в Сирии одного из главарей «Исламского государства»

    Как сообщает издание Газета.ru, всего а авианалете под Дейр эз-Зором было уничтожено порядка 40 боевиков-игиловцев. В числе прочих погиб и так называемый «амир Дейр-эз-Зора», отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #сирия #вкс рф #израиль #исламское государство #дейр эз-зор #рогозин #терминатор #мураховский #шевченко #халимов
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