Донбасс: киевские силовики 37 раз нарушили «школьное перемирие» в ДНР
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Донецк, 8 сентября. Киевские силовики за минувшие сутки 37 нарушили «школьное перемирие» в Донбассе, заявили представители оперативного командования Донецкой народной республики.
По данным военных, обстрелам подверглись18 населенных пунктов ДНР. Отмечается, что огонь украинские военные вели из минометов, БТР, БМП, а также гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, соглашение о «школьном перемирии» в Донбассе вступило в силу с полуночи 25 августа. Его согласовали в Минске участниками Контактной группы.