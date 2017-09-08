Новый запуск SpaceX Илона Маска: мир вступил в эпоху «Звездных войн»

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Компания SpaceX Илона Маска заявила об успешном запуске военного орбитального беспилотного аппарата X-37B на своей ракете Falcon 9. Сочетание сверхсекретной космической разработки Пентагона с наиболее успешным частным проектом в американской космической программе открывает новую страницу взаимодействия военного ведомства США с бизнесом.

Запуск с выключенными камерами

Орбитальный космолет Х-37В является одной из самых засекреченных разработок Пентагона. Специфика нынешней миссии X-37B тоже оказалась засекреченной для общественности — в качестве утешительного формального сообщения было озвучено тестирование «экспериментальной электроники» и неких «колебательных тепловых труб» на борту Х-37В во время длительного космического полета. Сама же программа полета не разглашалась и была описана как «секретные эксперименты в интересах военного ведомства».

Также, по причине секретности, прямая трансляция запуска ракеты Falcon 9 была включена на сайте компании SpaceX лишь через три минуты после старта, когда сам Х-37В уже был практически неразличим на изображениях наземных камер.

Такой ореол секретности сопровождает все запуски и орбитальные миссии Х-37В. Начиная с 2010 года, космический беспилотник Пентагона побывал на орбите уже пять раз, включая и текущую миссию. Как пример, предыдущий полет Х-37В был посвящен, по официальной информации ВВС США, расплывчатым целям «обеспечения операций по снижению риска и экспериментам для развития многоразовых космических транспортных технологий».

Впрочем, несмотря на секретность, касательно возможного назначения Х-37В уже нет особых сомнений. Наиболее правдоподобным объяснением создания и длительных испытаний Х-37В являются две задачи, которые в той или иной мере нарушают Договор о космосе от 1967 года и последующие соглашения России и США в части неразмещения определенных видов вооружений в космическом пространстве.

Более того, фактическая реализация даже одной, а тем более обеих из этих перспективных программ на базе Х-37В грозит радикально нарушить сложившийся баланс стратегического сдерживания между США и Российской Федерацией.

Бомба на орбите

Первой из таких перспективных задач для Х-37В является использование его в качестве орбитального носителя ядерного оружия. Такого рода действия впрямую запрещены для государств-участников согласно упомянутого Договора о космосе, в котором явно прописан запрет на размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле или на станции в космическом пространстве.

Анализируя конструкцию Х-37В, можно сказать, что беспилотный космолет идеально подходит в качестве такой долговременной площадки для размещения на орбите ядерного оружия. Перед первым запуском космического беспилотника ВВС США заявляли, что X-37B имеет в технических требованиях условие нахождения на орбите свыше 270 дней. Эти требования были перекрыты уже во втором испытательном полете Х-37В, а во время своего четвертого испытательного запуска Х-37В провел на орбите целых 718 дней.

Такие возможности Х-37В по длительному автономному полету открывают широчайшие возможности для использования его в качестве оружия первого удара, которое может быть выведено на орбиту в «угрожаемый период» и находиться там очень долго. При этом сбить такую орбитальную площадку с ядерным оружием на борту достаточно сложно — космолет в своих испытательных полетах находился на высотах 450–500 километров, что делает его очень трудной целью для любых средств ПВО или даже ПРО.

Стоит отметить, что такая высота полетов исключает возможные «шпионские» функции для Х-37В — для этих целей во всем мире уже давно используются гораздо более простые одноразовые аппараты, которые обычно находятся на более низких орбитах — от 250 до 400 километров. На подобных орбитах время жизни спутника-шпиона гораздо ниже, но он там и эффективнее, так как находится ближе к поверхности Земли и может обеспечить лучшее пространственное разрешение во время визуальной фиксации наблюдаемых объектов.

Кроме того, о вероятности использования Х-37В в качестве носителя оружия «космос-земля» свидетельствует и исполнение этого аппарата в виде космического самолета, способного производить управляемое снижение в атмосфере. Кроме очевидного варианта обеспечения мягкой посадки, такое конструктивное решение несет еще одно преимущество — беспилотный космолет может осуществлять резкие управляемые маневры в земной атмосфере, обеспечивая быстрый выход к нужной наземной цели и уходя на гиперзвуковых скоростях от средств ПРО.

Таким образом, запущенный заранее Х-37В может обеспечивать гарантированную угрозу быстрого обезоруживающего удара по управляющим центрам любого противника США, что вполне укладывается в доктрину «Глобального мгновенного удара». Она подразумевает первый внезапный удар по центрам управления и военно-политическому руководству страны-жертвы ядерными или даже обычным высокоточным оружием, после чего уже следует массированное применение ядерных и обычных вооружений и военный разгром противника США.

Ликвидатор спутников

Вторым возможным назначением Х-37В может быть функция космического перехватчика, которая позволит беспилотному аппарату Пентагона инспектировать чужие космические объекты на околоземной орбите, и, при желании на то его хозяев, выводить их из строя кинетическим или ЭМИ-воздействием.

Такое предназначение аппарата нисколько не спекулятивно. Во-первых, грузовые возможности Х-37В подходят не только для размещения компактного ядерного оружия (космолет может нести до 900 кг полезной нагрузки), но и для любых вариантов кинетического или ЭМИ-оружия. Так, например, стандартный кинетический перехватчик EKV, разработанный для противоракет наземного базирования, весит около 64 килограмм — на борту Х-37В можно спокойно разместить полтора десятка таких аппаратов.

Кроме того, подобные задачи для Х-37В соответствуют документу «Национальная космическая политика США» от 2006 года, в котором было прямо провозглашено право Вашингтона частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство. По сути дела, уже принятием этого документа Соединенные Штаты поставили под сомнение дух Договора о космосе, который провозглашал экстерриториальность космического пространства. Фактическая же реализация программы Х-37В свидетельствует о том, что США не только декларируют, но и активно осуществляют шаги по подрыву основополагающих положений Договора.

Вопрос разработки космических перехватчиков наземного базирования и средств орбитальной противоспутниковой борьбы всегда находился в центре внимания Пентагона. Еще во времена Холодной войны и в США, и в СССР велись успешные разработки противоспутникового оружия, апогеем которых стала разработка в обеих странах орбитальных кинетических перехватчиков и даже систем космического лазерного уничтожения спутников (аппарат «Полюс», запущенный в первом старте ракеты «Энергия»).

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Впоследствии, после распада СССР, работы по орбитальному противоспутниковому оружию были прекращены, но в 2000–2010-х годах многие страны вернулись к такого рода проектам. К настоящему времени системы перехвата «земля-космос» уже есть в распоряжении США, России, Китая, Израиля и Индии. Однако эти системы значительно ограничены и в радиусе поражения, и в высоте орбиты, на которой они могут перехватить спутник возможного противника.

В силу этого, до последнего времени США активно противились возрождению в России или созданию в других странах именно орбитальных систем гарантированного быстрого перехвата спутников — так как это разрушало американскую монополию на военную гегемонию в космическом пространстве.

Так, в ноябре 2014 года США обвинили Россию в испытании орбитального противоспутникового оружия, посчитав объект под кодовым именем 2014-28E, выведенный ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк, «истребителем спутников», возрождающим советскую программу орбитальных кинетических перехватчиков. Впрочем, Россия эти обвинения отвергла, заявив, что в данном случае речь идет лишь о «космическом мусоре», чье необычное поведение определялось взаимодействием с атмосферой Земли.

Тем не менее, уже в марте 2015 года американские военные и представители разведки впервые публично рассказали о планах ведения боевых действий в космосе и предупредили Китай и Россию об опасности нападения на американские спутники в возможных будущих конфликтах. Кроме того, Пентагон добился в том же году выделения из бюджета 5 млрд долларов в течение следующих 5 лет для защиты американских спутников от орбитальных угроз.

Тандем военных и частного капитала

Успехи Илона Маска в части обеспечения регулярных запусков своих ракет-носителей создают позитивный фон для космических планов Пентагона. Фактически, в лице компании Маска военное ведомство США получает надежное и легко мобилизируемое средство по запуску своих грузов на орбиту. Надо сказать, что с окончанием программы «Спейс Шаттл» у Пентагона были значительные проблемы с одноразовыми носителями «Дельта-4» и «Атлас-5». Эти проблемы были связаны как с оперативностью запусков, так и с неподъемной стоимостью самой ракеты (в случае «Дельты-4»).

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В варианте же SpaceX у Пентагона есть возможность в максимально сжатые сроки выводить свои военные нагрузки на орбиту, не будучи стесненными ограничениями по срокам или стоимости вывода. Это позволяет военному ведомству США достаточно быстро реализовать обе программы — как по созданию орбитальной платформы для ядерного оружия, так и по противоспутниковому перехвату.

Очевидно, что реализация даже одной из этих перспективных программ неизбежно приведет к очередному витку военного противостояния в космосе, что уже по традиции называют «Звездными войнами».