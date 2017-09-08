Названа цена iPhone 8 в России

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Москва, 8 сентября. Неофициальные дилеры готовы предложить российским покупателям новые модели iPhone по цене от 56 до 90 тысяч рублей, ценовую политику предварительных заказов отследили эксперты Hi-tech Mail.ru.

Аналитики рынка смартфонов ожидают скачки цен на восьмое поколение iPhone. В настоящее время покупатели готовы потратить от 56 до 90 тысяч рублей за «яблочный» флагман. Известно, что неофициальные дилеры могут несколько завысить цены, если кто-то из покупателей откажется приобретать предварительно заказанное устройство.

Как отмечают эксперты, цена может вырасти от 56 до 156 при наличии ажиотажа вокруг новинки. Серые продавцы принимают заказы на iPhone 8 на российских досках объявлений. В США стоимость нового смартфона будет варьироваться в пределах 900-1200 долларов.