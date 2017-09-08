Хмеймим: самолеты с авиабазы ВКС РФ атаковали боевиков ИГ по точным разведданным

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Хмеймим, 8 сентября. Самолеты ВКС РФ Су-34 и Су-35 использовали против боевиков «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре бетонобойные бомбы, сообщают в Минобороны РФ.

В военном ведомстве России отметили, что разведывательные данные о местонахождении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были тщательно проверены. После доразведки с авиационной базы «Хмеймим» поднялись самолеты Су-34 и Су-35, которые нанесли точечный ракетно-бомбовый удар по командному пункту исламистов, сообщают в Минобороны РФ.

В результате авианалета уничтожено сорок рядовых террористов, узел связи, а также командный пункт «Халифата». Ранее сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали «министра войны» группировки и «амира Дейр эз-Зора».

* Организация запрещена на территории РФ.