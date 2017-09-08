Президент Латвии хочет автоматически давать гражданство детям русскоязычных

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Рига, 8 сентября. Латвия пытается решить вопрос сокращения населения. Президент Раймонд Вейонис предлагает предоставлять автоматически всем новорожденным в прибалтийской республике гражданство.

Исключения могут составлять те случаи, если родители сами захотят выбрать для ребенка гражданство другого государства, сообщает RT.

По словам Вейониса, настало время «поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы — современное европейское государство, готовое к таким вызовам». В Рижском замке уже состоялась дискуссия, посвященная реализации этой инициативы.

Напомним, что сейчас в Латвии проживает примерно 230 тысяч неграждан. В основном этот статус имеют русскоязычные жители страны.

Напомним, что ранее посол Латвии в РФ попросил Прибалтику не впадать в истерику из-за учений «Запад-2017»