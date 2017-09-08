NASA показало видео двух сильнейших солнечных вспышек

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Вашингтон, 8 сентября. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США опубликовало видео сильнейших солнечных вспышек, произошедших 6 сентября.

Видео появилось в Сети. На кадрах видны явления на Солнце. Самая крупная вспышка была зафиксирована в 15.02 по московскому времени в среду. Эта вспышка оказалась самой сильной за последние 12 лет.

Как отметили в NASA, на видео видно, что произошел корональный выброс массы. Ученые предположили, что причиной произошедшего стало взаимодействие двух крупных пятен на поверхности светила.

Ранее сообщалось, что новая вспышка наивысшего класса активности произошла на Солнце.