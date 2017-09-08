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А то глаз уже не хватает: россияне высмеяли усталость США от политики «око за око»
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    А то глаз уже не хватает: россияне высмеяли усталость США от политики «око за око»

    11:17  8 Сентября 2017
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    А то глаз уже не хватает: россияне высмеяли усталость США от политики «око за око»

    Москва, 8 сентября. США хотят отказаться от обмена дипломатическими мерами с Россией и улучшить отношения с Москвой. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в ходе брифинга.

    «Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу «око за око»,  — сказала она.

    Науэрт добавила, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низком уровне. По ее словам, у стран есть много перспективных сфер для сотрудничества, передает Газета.Ру.

    А то глаз уже не хватает: россияне высмеяли усталость США от политики «око за око»

    Желание США отказаться от политики «око за око» активно обсуждают в соцсетях. Многие пользователи высмеяли риторику Вашингтона, другие предположили, что слова Науэрт разойдутся с делом. Отдельные россияне считают, что Вашингтон сначала должен дождаться ответной реакции от России, и только тогда уже можно будет обсуждать восстановление отношений.

     

    А то глаз уже не хватает: россияне высмеяли усталость США от политики «око за око»

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    Автор: Борис Любимов
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