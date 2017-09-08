А то глаз уже не хватает: россияне высмеяли усталость США от политики «око за око»

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Москва, 8 сентября. США хотят отказаться от обмена дипломатическими мерами с Россией и улучшить отношения с Москвой. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в ходе брифинга.

«Мы хотим улучшить наши отношения, не хотим этого обмена дипломатическими действиями по принципу «око за око», — сказала она.

Науэрт добавила, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низком уровне. По ее словам, у стран есть много перспективных сфер для сотрудничества, передает Газета.Ру.

Желание США отказаться от политики «око за око» активно обсуждают в соцсетях. Многие пользователи высмеяли риторику Вашингтона, другие предположили, что слова Науэрт разойдутся с делом. Отдельные россияне считают, что Вашингтон сначала должен дождаться ответной реакции от России, и только тогда уже можно будет обсуждать восстановление отношений.

Похоже уже хотят зуб за зуб. — Андрей В (@AHDPfOXA) September 8, 2017

А придётся.Следующий ответ за Россией. — goodaaa (@goodaaa1) September 8, 2017