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Андрей Ваджра: «Один грузин» и Порошенко имеют схожий образ мыслей
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    Андрей Ваджра: «Один грузин» и Порошенко имеют схожий образ мыслей

    10:06  8 Сентября 2017  /обновлено: 10:54  08 Сентября 2017
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    Эксперт о заявлении Пушкова: «один грузин» и Порошенко имеют схожий образ мыслей

    Политолог и публицист Андрей Ваджра в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что нынешний президент Украины и бывший глава Грузии уже не один год пребывают в общей среде, именно этим и объясняется схожая риторика и образ мыслей политических деятелей, неоднократно позволявших себе громкие агрессивные высказывания в адрес России.

    Российский сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал заявление Петра Порошенко о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Что мотивирует украинского лидера регулярно делать столь агрессивные высказывания — в материале Федерального агентства новостей.

    «Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии (Михаил Саакашвили — прим. ФАН). Пусть изучит его опыт», — написал Пушков в своем Twitter.

    Член Совфеда также отметил, что отечественная республика никогда не станет частью Украины вновь, даже если для достижения этой цели будут задействованы военные силы. Алексей Пушков пояснил, что жители республики не хотят воссоединения Крыма и Украины, поскольку соседнее государство активно насаждает ненависть к Российской Федерации среди своих граждан.

    Эксперт о заявлении Пушкова: «один грузин» и Порошенко имеют схожий образ мыслей

    Основная цель такой риторики, по мнению эксперта, — это работа на публику и попытка заработать политические очки в среде своего потенциального электората.

    «Те заявления, которые делают официальные представители украинской власти — это абсолютная «пустышка», которая рассчитана на местного информационного потребителя. Как правило, логическое содержание в подобного рода риторике отсутствует полностью. Они пытаются вызвать у своих граждан эмоции, пытаются им показать, что  занимаются какой-то продуктивной деятельностью, но не более того. По большому счету, если вообще не обращать никакого внимания на заявления украинской власти, то от этого никто ничего не потеряет», — заключает Ваджра.  

    Заявление о невозможности возвращения Крыма с состав Украины украинский лидер сделал накануне, выступая перед Верховной Радой.

    «Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет», — признался Порошенко.

    Эксперт о заявлении Пушкова: «один грузин» и Порошенко имеют схожий образ мыслей

    Вместо этого он призвал своих соотечественников сделать Крым «непосильной ношей» для РФ. Кроме того, Порошенко признался, что не оставит попыток вернуть полуостров — официальный Киев намерен обращаться в международные суды и инициировать новые санкции в отношении РФ, чтобы «заставим Россию отвечать языком права за свои действия».

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, за воссоединение проголосовало подавляющее большинство крымчан и жетелей Севастополя. . На Украине считают, что Крым незаконно оккупирован и регулярно используют этот информационный повод во враждебной по отношению к РФ риторике. 

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    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #крым #пушков
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