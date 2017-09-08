Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Общество
Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2017 году

    9:54  8 Сентября 2017
    1542

    Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2017 году

    Москва, 8 сентября. Почти четырем миллионам российским пенсионерам уже в этом году повысят пенсии на 4,5%. На эти цели будет выделено 99,7 миллиардов рублей. Их разделят среди 69 субъектов РФ. В реальном выражении прибавка составит примерно 600 рублей при размере средней пенсии в 13,7 тыс. рублей. 

    О повышении пенсий в 2017 году сообщил глава ПФР Антон Дроздов на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. 

    Решение об этом активно комментируют пользователи соцсетей. Как отмечает «Ньюинформ», по мнению многих участников обсуждения, эта мера будет особоенно эффективна, если прогнозируемый уровень инфляции на конец года не будет увеличен.


     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #пенсии #пенсионеры #рф #прибавки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9313

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1537

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        222
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5313
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        302
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6361