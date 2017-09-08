Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2017 году

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Москва, 8 сентября. Почти четырем миллионам российским пенсионерам уже в этом году повысят пенсии на 4,5%. На эти цели будет выделено 99,7 миллиардов рублей. Их разделят среди 69 субъектов РФ. В реальном выражении прибавка составит примерно 600 рублей при размере средней пенсии в 13,7 тыс. рублей.

О повышении пенсий в 2017 году сообщил глава ПФР Антон Дроздов на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Решение об этом активно комментируют пользователи соцсетей. Как отмечает «Ньюинформ», по мнению многих участников обсуждения, эта мера будет особоенно эффективна, если прогнозируемый уровень инфляции на конец года не будет увеличен.



