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Эксперт объяснил причину спроса на российские «Терминаторы»
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    Эксперт объяснил причину спроса на российские «Терминаторы»

    9:51  8 Сентября 2017  /обновлено: 12:19  08 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил причину спроса на российские «Терминаторы»

    Вице-премьер РФ по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин объяснил интерес Израиля и Сирии к российским боевым машинам поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Госчиновник написал на своей странице в Facebook, что новая боевая машина является уникальной. В таких обстоятельствах даже удивительно, что Сирия и Израиль «раскачивались» так долго и заявили о своем интересе только сейчас.

    Напомним, что ранее начальник главного управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что Израиль и Сирия одновременно проявили интерес к покупке «Терминаторов».

    Виктор Мураховский, военный эксперт, руководитель журнала «Арсенал Отечества», рассказал Федеральному агентству новостей о боевых характеристиках и перспективах российского «Терминатора».

    «Как концепт эта машина создавалась еще с советских времен. Ее назначение — решение задач огневой поддержки на переднем крае наших войск. Машина имеет вооружение, которое позволяет ей эффективно бороться с пехотой противника, в том числе оснащенной носимыми противотанковыми средствами, а также с мобильными огневыми точками. Автоматические пушки калибра 30 мм и противотанковые ракеты, стоящие на вооружении у «Терминатора», позволяют ему поражать также и бронированные цели. Это универсальный агрегат, способный осуществлять непосредственную поддержку атакующего эшелона войск на поле боя», — заявил военный аналитик в беседе с корреспондентом ФАН.

    Сейчас Минобороны РФ уже начало закупать эти машины

    Сейчас Минобороны РФ уже начало закупать эти машины. Точное количество закупленных боевых единиц не называется, продолжает Мураховский, но по суммам контрактов можно судить, что это около 10 единиц — полноценный ротный комплект. Прежде даже, чем машины были поставлены в российскую армию, их закупил Казахстан. Сейчас эта страна использует «Терминаторов» в своих сухопутных войсках.

    «На отечественных и зарубежных выставках интерес к этому классу машин проявляли самые разные страны. В том числе — это Индия. Действительно, после форума «Армия-2017», как об этом сообщают Рогозин и Шевченко, «Терминаторами» заинтересовались одновременно Израиль и Сирия. Я думаю, что это связано с тем, что одна из машин успела поучаствовать в реальных боевых действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Там она показала свою высокую эффективность», — отмечает Виктор Мураховский.

    БМПТ-72

    В ближайшие годы в российских сухопутных войсках пройдет период опытной войсковой эксплуатации первой партии «Терминаторов». По его итогам, возможно, будет принято решение о дальнейшем совершенствовании конструкции агрегата и точном количестве машин, которое необходимо нашим войскам. Предварительно, по словам того же Шевченко, планируется, что к 2020 году на службе в российских Вооруженных силах будет стоять уже около четырех тысяч «Терминаторов».

    «То, что машина уже была применена в реальных боевых действиях, и то, что ее приняли на вооружение в российской армии, — чрезвычайно существенные факторы. Они усилят ее популярность за рубежом. Известно, что у иностранных клиентов пользуются наибольшим спросом те образцы вооружения, которые уже есть в Вооруженных силах РФ и показали свою боевую эффективность», — подводит итог Мураховский.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #сирия #израиль #рогозин #терминатор #мураховский #шевченко #армия-2017
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