Эксперт объяснил причину спроса на российские «Терминаторы»

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Вице-премьер РФ по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин объяснил интерес Израиля и Сирии к российским боевым машинам поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Госчиновник написал на своей странице в Facebook, что новая боевая машина является уникальной. В таких обстоятельствах даже удивительно, что Сирия и Израиль «раскачивались» так долго и заявили о своем интересе только сейчас.

Напомним, что ранее начальник главного управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что Израиль и Сирия одновременно проявили интерес к покупке «Терминаторов».

Виктор Мураховский, военный эксперт, руководитель журнала «Арсенал Отечества», рассказал Федеральному агентству новостей о боевых характеристиках и перспективах российского «Терминатора».

«Как концепт эта машина создавалась еще с советских времен. Ее назначение — решение задач огневой поддержки на переднем крае наших войск. Машина имеет вооружение, которое позволяет ей эффективно бороться с пехотой противника, в том числе оснащенной носимыми противотанковыми средствами, а также с мобильными огневыми точками. Автоматические пушки калибра 30 мм и противотанковые ракеты, стоящие на вооружении у «Терминатора», позволяют ему поражать также и бронированные цели. Это универсальный агрегат, способный осуществлять непосредственную поддержку атакующего эшелона войск на поле боя», — заявил военный аналитик в беседе с корреспондентом ФАН.

Сейчас Минобороны РФ уже начало закупать эти машины. Точное количество закупленных боевых единиц не называется, продолжает Мураховский, но по суммам контрактов можно судить, что это около 10 единиц — полноценный ротный комплект. Прежде даже, чем машины были поставлены в российскую армию, их закупил Казахстан. Сейчас эта страна использует «Терминаторов» в своих сухопутных войсках.

«На отечественных и зарубежных выставках интерес к этому классу машин проявляли самые разные страны. В том числе — это Индия. Действительно, после форума «Армия-2017», как об этом сообщают Рогозин и Шевченко, «Терминаторами» заинтересовались одновременно Израиль и Сирия. Я думаю, что это связано с тем, что одна из машин успела поучаствовать в реальных боевых действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Там она показала свою высокую эффективность», — отмечает Виктор Мураховский.

В ближайшие годы в российских сухопутных войсках пройдет период опытной войсковой эксплуатации первой партии «Терминаторов». По его итогам, возможно, будет принято решение о дальнейшем совершенствовании конструкции агрегата и точном количестве машин, которое необходимо нашим войскам. Предварительно, по словам того же Шевченко, планируется, что к 2020 году на службе в российских Вооруженных силах будет стоять уже около четырех тысяч «Терминаторов».