Путин ознакомился с проектами судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье

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Владивосток, 8 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на Дальний Восток прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень.

Как рассказали в пресс-службе российского лидера, президент ознакомился с текущими и перспективными проектами предприятия. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин лично контролирует ход реализации «чрезвычайно важного проекта».

Отмечается, что Путин принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения. Также он ознакомился с работой Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Напомним, на заводе «Звезда» с 2009 года создается первая в стране верфь крупнотоннажного судостроения, мощность переработки которой достигает до 330 тысяч тонн стали в год.