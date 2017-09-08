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Путин ознакомился с проектами судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье
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    Путин ознакомился с проектами судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье

    10:00  8 Сентября 2017  /обновлено: 10:10  08 Сентября 2017
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    Путин ознакомился с проектами судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье

    Владивосток, 8 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на Дальний Восток прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень.

    Как рассказали в пресс-службе российского лидера, президент ознакомился с текущими и перспективными проектами предприятия. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин лично контролирует ход реализации  «чрезвычайно важного проекта».

    Путин ознакомился с проектами судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье

    Отмечается, что Путин принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения. Также он ознакомился с работой Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин».

    Напомним, на заводе «Звезда» с 2009 года создается первая в  стране верфь крупнотоннажного судостроения, мощность переработки которой достигает до 330 тысяч тонн стали в год.

    Путин ознакомился с проектами судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье

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    Автор: Алия Садыкова
    #судостроение #путин #звезда #завод
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