Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Происшествия
Пьяный депутат якутского парламента сбил трех человек на трассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный депутат якутского парламента сбил трех человек на трассе

    9:52  8 Сентября 2017
    165

    Пьяный депутат якутского парламента сбил людей на трассе

    Благовещенск, 8 сентября. Депутат парламента Якутии, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов на 23-м километре трассы Якутск — Намцы. Один из мужчин скончался на месте.

    Инцидент произошел 7 сентября. Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба управления СКР по Якутску.

    В результате ДТП один пострадавший скончался на месте, а двое других были госпитализированы в Республиканскую больницу №2. По данным полиции, при медицинском освидетельствовании в крови водителя оказалось 0,85 промилле алкоголя.

    Депутат доставлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #дтп #жертвы #якутия #парламент #депутат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9318

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1539

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        226
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5402
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        303
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6363