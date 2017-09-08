Пьяный депутат якутского парламента сбил трех человек на трассе

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Благовещенск, 8 сентября. Депутат парламента Якутии, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов на 23-м километре трассы Якутск — Намцы. Один из мужчин скончался на месте.

Инцидент произошел 7 сентября. Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба управления СКР по Якутску.

В результате ДТП один пострадавший скончался на месте, а двое других были госпитализированы в Республиканскую больницу №2. По данным полиции, при медицинском освидетельствовании в крови водителя оказалось 0,85 промилле алкоголя.

Депутат доставлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.