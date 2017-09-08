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Соколов прокомментировал возможность замены транспортного налога экологическим
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    Соколов прокомментировал возможность замены транспортного налога экологическим

    9:45  8 Сентября 2017
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    Соколов прокомментировал возможность замены транспортного налога экологическим

    Москва, 8 сентября. Министерство транспорта России рассматривает возможность замены транспортного налога для машин экологическим. Об этом сообщили источники в ведомстве.

    Собеседник газеты «Известия» сообщил, что сотрудники министерства подготовят обоснования целесообразности сбора, учитывающего выбросы углекислого газа. После замены налога для его расчета будут учитывать лишь конструктивные параметры автомобилей по выбросам газа, которые указаны в паспорте технического средства. Региональная дифференциация при экосборе предусмотрена не будет, добавил источник.

    Соколов прокомментировал возможность замены транспортного налога экологическим

    Сообщения СМИ прокомментировал министр транспорта РФ Максим Соколов. По его словам, такая возможность обсуждается на экспертном уровне, однако в ведомстве пока нет своей позиции по этому вопросу.

    «На экспертном уровне они обсуждаются, позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали, соответственно, правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам (РФ – ред.) рассмотреть этот вопрос»,  — сказал он журналистам, подчеркнув, что в этом деле замешана не только транспортная, но и налоговая политика.

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    Автор: Борис Любимов
    #максим соколов #налог #транспорт
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