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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили возможного организатора терактов ИГ в Париже в 2015 году
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили возможного организатора терактов ИГ в Париже в 2015 году

    9:16  8 Сентября 2017  /обновлено: 9:36  08 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили возможного организатора терактов ИГ в Париже в 2015 году
    Москва, 8 сентября. В результате удара Воздушно-космических сил России по подземному командному пункту террористов ИГ* в Сирии уничтожен «амир Дейр эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, сообщает Минобороны РФ.

    По данным оборонного ведомства, Аш-Шимали отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

    По данным Минобороны, «ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 году».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #удар
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