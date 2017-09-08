Сирия: ВКС РФ уничтожили возможного организатора терактов ИГ в Париже в 2015 году

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Москва, 8 сентября. В результате удара Воздушно-космических сил России по подземному командному пункту террористов ИГ* в Сирии уничтожен «амир Дейр эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Аш-Шимали отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

По данным Минобороны, «ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 году».

* Организация запрещена на территории РФ.