Минобороны: действия ВКС РФ позволили ускорить деблокирование Дейр эз-Зора

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Москва, 8 сентября. Действия ВКС РФ позволили ускорить снятие блокады сирийского города Дейр эз-Зор. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия направит гуманитарный конвой в освобожденные районы Дейр эз-Зора. Мирным жителям города доставят медикаменты, предметы первой необходимости, а также воду и продукты питания.