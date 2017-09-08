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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Минобороны: действия ВКС РФ позволили ускорить деблокирование Дейр эз-Зора
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    Минобороны: действия ВКС РФ позволили ускорить деблокирование Дейр эз-Зора

    9:10  8 Сентября 2017  /обновлено: 9:50  08 Сентября 2017
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    Минобороны: действия ВКС РФ позволили ускорить деблокирование Дейр эз-Зора

    Москва, 8 сентября. Действия ВКС РФ позволили ускорить снятие блокады сирийского города Дейр эз-Зор. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

    «Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Россия направит гуманитарный конвой в освобожденные районы Дейр эз-Зора. Мирным жителям города доставят медикаменты, предметы первой необходимости, а также воду и продукты питания. 

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    Автор: Борис Любимов
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