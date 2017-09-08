Крупное землетрясение произошло в Мексике

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Мехико, 8 сентября. Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики. По оценкам сейсмологов, сила толчков составила 8 баллов.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра эпицентр находился недалеко от города Тустла-Гутьеррес, сообщает ТАСС.

В Интернете уже начали появляться видео очевидцев.

Очаг землетрясения залегал на глубине 94 километра. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Но специалисты предупредили о возможном возникновении цунами. Зоной риска названы берега Мексики, Гватемалы, Коста-Рики.