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Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили 40 террористов ИГ и их командный пункт возле Дейр-эз-Зора
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили 40 террористов ИГ и их командный пункт возле Дейр-эз-Зора

    9:07  8 Сентября 2017  /обновлено: 9:26  08 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили 40 террористов ИГ и их командный пункт возле Дейр-эз-Зора

    Москва, 8 сентября. ВКС РФ уничтожили около 40 боевиков группировки «Исламское государство»* (ИГ*), их командный пункт в районе города Дейр эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ. Во время нанесения удара боевики проводили совещание, там находились полевые командиры террористов, в том числе «министр войны» ИГ.

    По данным Минобороны, главари ИГ планировали обсудить сложившуюся обстановку вокруг Дейр эз-Зора. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы «Хмеймим» были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России. Они  нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара был уничтожен подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков ИГ.

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф
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