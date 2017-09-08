Сирия: ВКС РФ уничтожили 40 террористов ИГ и их командный пункт возле Дейр-эз-Зора

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Москва, 8 сентября. ВКС РФ уничтожили около 40 боевиков группировки «Исламское государство»* (ИГ*), их командный пункт в районе города Дейр эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ. Во время нанесения удара боевики проводили совещание, там находились полевые командиры террористов, в том числе «министр войны» ИГ.

По данным Минобороны, главари ИГ планировали обсудить сложившуюся обстановку вокруг Дейр эз-Зора. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы «Хмеймим» были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России. Они нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара был уничтожен подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков ИГ.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.