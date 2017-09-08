Сирия: ВКС РФ уничтожили «министра обороны» ИГ под Дейр эз-Зором

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Москва, 8 сентября. В результате удара ВКС РФ у сирийского Дейр эз-Зора был уничтожен «министр войны» ИГ* Гулмурод Халимов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская авиация нанесла удар по командному пункту, где шло совещание командиров «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ). «На совещании находился «министр войны» международной террористической группировки ИГИЛ* Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения», — уточняется в сообщении.

Также в результате удара ВКС РФ по подземному командному пункту террористов ИГ в Сирии былуничтожен «амир Дейр эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали. Он отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

Напомним, в августе прошлого года госдеп США пообещал 3 млн долларов тому, кто предоставит информацию о местонахождении экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Халимова.

* Организация запрещена на территории РФ.