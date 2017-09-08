Медведев поручил направить до 700 млн рублей на скорые для моногородов

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Москва, 8 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил направить до 700 млн рублей из резервного фонда правительства на автомобили скорой для моногородов. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Поручение дано в развитие распоряжения от 6 сентября, по которому запланирована поставка 1150 карет скорой помощи в 75 российских регионов. «Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»», ООО «УАЗ», — уточняется на сайте правительства.

Уточняется, что субъектам РФ рекомендуют в приоритетном порядке обеспечить машинами скорой помощи моногорода.

Напомним, правительство выделит регионам почти 100 млрд руб для доведения пенсий до прожиточного минимума. А в 2018 году власти намерены проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, передает Газета.Ру.