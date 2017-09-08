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Новый способ изучения черных дыр изобрели астрофизики из России
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    Новый способ изучения черных дыр изобрели астрофизики из России

    8:53  8 Сентября 2017
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    Новый способ изучения черных дыр изобрели астрофизики из России

    Москва, 08 сентября.  Российские астрофизики рассказали о новом способе исследования «хвостов» черных дыр.

    Подробно об этом написано  в статье на портале MNRAS. Ну а если кратко, то для более детального исследования загадок космического пространства, и в частности, черных дыр, применялись оптические телескопы и радиоинтерферометры.

    Новый способ изучения черных дыр изобрели астрофизики из России

    Объектом изучения отечественных астрофизиков стали так называемые выбросы сгустков света, которые позже поглощались черными дырами. При этом ученые делали упор на расхождения в результатах, полученных с помощью радио- и оптических приборов.

    По мнению ученых, масса черных дыр в несколько раз превышает массу Солнца. И именно поэтому объект может поглощать небесные тела и газ, при этом выбрасывая скопление разогретой плазмы.

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    Автор: Константин Терехов
    #ученые #космос #черная дыра
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