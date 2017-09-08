Новый способ изучения черных дыр изобрели астрофизики из России

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Москва, 08 сентября. Российские астрофизики рассказали о новом способе исследования «хвостов» черных дыр.

Подробно об этом написано в статье на портале MNRAS. Ну а если кратко, то для более детального исследования загадок космического пространства, и в частности, черных дыр, применялись оптические телескопы и радиоинтерферометры.

Объектом изучения отечественных астрофизиков стали так называемые выбросы сгустков света, которые позже поглощались черными дырами. При этом ученые делали упор на расхождения в результатах, полученных с помощью радио- и оптических приборов.

По мнению ученых, масса черных дыр в несколько раз превышает массу Солнца. И именно поэтому объект может поглощать небесные тела и газ, при этом выбрасывая скопление разогретой плазмы.