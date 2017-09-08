BMW планирует к 2025 году выпускать 12 моделей электромобилей

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Мюнхен, 8 сентября. BMW Group к 2025 году планирует выпускать 25 электрифицированных автомобилей, в том числе 12 электромобилей.

Как сообщила пресс-служба компании, автопроизводитель будет увеличивать увеличивать долю электрифицированных моделей по всем брендам и сериям. Это также касается Rolls-Royce и автомобилей спортивного суб-бренда BMW M.

Отмечается, что BMW сейчас инвестирует в производство. В планах автобренда оснастить все модели разными вариантами приводов, включая электрические.