США ужесточают процедуру досмотров грузов из Турции

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Вашингтон, 8 сентября. Администрация транспортной безопасности США собирается ужесточить процедуру досмотра грузов, которые поступают в страну с территории Турции.

Такое заявление сделал представитель ведомства Майкл Ингланд, сообщает РИА Новости. По его словам, эти меры нужны для того, чтобы «надлежащим образом отвечать появившимся угрозам». Теперь грузы, которые идут из Турции, будут досматриваться в усиленном режиме.

В погранично-таможенной службе США разработали программу для того, чтобы повысить безопасность воздушных грузоперевозок на рейсах, которые следуют в США из определенных направлений.