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Штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства предложил Минздрав РФ
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    Штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства предложил Минздрав РФ

    8:28  8 Сентября 2017
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    Штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства предложил Минздрав РФ

    Москва, 08 сентября. В недрах российского министерства здравоохранения разработан законопроект о введение штрафов за завышение цен на жизненно важные лекарства.

    Как сообщает RT, в документе прописана норма, при которой будет административно наказываться держатель или владелец регистрационного удостоверения, который предоставляет недостоверные сведения, что влечет за собой завышение цен на лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

    Такие действия предлагается штрафовать в двукратном размере от излишне полученной выручки при продаже лекарств за весь период их реализации, но не более одного года. Документ размещен Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #минздрав #лекарства
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