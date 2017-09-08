Штрафовать за завышение цен на жизненно важные лекарства предложил Минздрав РФ

В Избранное

Москва, 08 сентября. В недрах российского министерства здравоохранения разработан законопроект о введение штрафов за завышение цен на жизненно важные лекарства.

Как сообщает RT, в документе прописана норма, при которой будет административно наказываться держатель или владелец регистрационного удостоверения, который предоставляет недостоверные сведения, что влечет за собой завышение цен на лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Такие действия предлагается штрафовать в двукратном размере от излишне полученной выручки при продаже лекарств за весь период их реализации, но не более одного года. Документ размещен Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.