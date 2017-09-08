Рогозин пообещал, что пробелы в поддержке судостроителей скоро исправят

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Большой камень (Приморский край), 8 сентября. Дмитрий Рогозин заявил, что пробелы в поддержке судостроителей будут исправлены в ближайшее время. Об этом профильный вице-премьер сообщил на заводе «Звезда».

Дмитрий Рогозин подтвердил слова Игоря Сечина о «неких пробелах в законодательной базе» и сообщил, что все будет исправлено в ближайшее время. По его словам, в Госдуму уже поступил одобренный правительством законопроект, в соответствии с которым теперь комиссия по импортозамещению правительства будет обладать исключительными правами регулировать все заказы выше определенных сумм.

«Два миллиона рублей по морской технике. В законе эти цифры не прописаны, будет обсуждаться на правительстве. Я считаю, что это чрезвычайно мало, будем поднимать», — заявил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин назвал сроки принятия правительственного решения по развитию Арктики.