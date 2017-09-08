Венесуэла намерена закупать у России 100 тыс. тонн пшеницы ежемесячно

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Каракас, 8 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует увеличить объемы ежемесячных поставок зерна из России. Об этом она рассказал в интервью агентству AVN.

Как отметил лидер страны, Венесуэла увеличит поставки российского зерна с 60 тысяч до 100 тысяч тонн в месяц. Мадуро добавил, что обсудит инициативу с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего предстоящего визита в Москву. Ранее руководитель Венесуэлы рассказал о своем желании приехать в Россию для развития сотрудничества.

Напомним, Мадуро заявил, что намерен создать мировую валюту в противовес доллару, чтобы избавиться от давления американской валюты.