Предприятия ОПК России погасят долги в 200 млрд рублей до конца года

В Избранное

Приморский край, 08 сентября. Предприятия российского ОПК до конца 2017 года погасят долги на общую сумму в 200 миллиардов рублей. Об этом в пятницу заявил Дмитрий Рогозин.

«Думаю, что в конце этого года мы погасим все основные кредиты, которые предприятия брали в течение этого года. Я имею в виду общий объем платежей ОПК по этому году — это до 200 млрд рублей», — цитирует российского вице-премьера ТАСС.

Как уточнил Рогозин, речь идет о заимствованиях у государственных и частных банков, уполномоченных в рамках Гособоронзаказа.

