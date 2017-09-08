Роспотребнадзор предупредил о случаях сибирской язвы в Италии

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Москва, 08 сентября. Роспотребнадзор предупредил граждан, планирующих поездки в Италию, о случаях сибирской язвы на Апеннинском полуострове.

Как сообщает RT, ведомство, со ссылкой на местные службы зоопрофилактики, информирует о четырех подтвержденных случаях наличие сибирской язвы у погибших коров в Тоскане и Лацио.

Кроме того, в августе итальянский Минсельхоз сообщал о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам и туристическим компаниям учитывать данные факторы при планировании поездок в Италию.