Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 8 сентября. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.

Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, ВСУ применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огонь киевских сил попали позиции Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Логвиново, Красный Яр, Фрунзе, Лозовое.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений нет.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе пришла к договоренности ввести режим перемирия с 25 августа. Названный «школьным перемирием» режим тишины является пятой попыткой за 2017 год прекратить огонь на линии разграничения.