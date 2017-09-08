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Названы регионы в России, где больше всего живет почетных доноров
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    Названы регионы в России, где больше всего живет почетных доноров

    7:58  8 Сентября 2017
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    Названы регионы в России, где больше всего живет почетных доноров

    Москва, 8 сентября. В России названы регионы, где больше всего проживает почетных доноров. Лидерами стали Ивановская, Курганская, Нижегородская области и Карелия.

    Общее количество тех, кто сдает безвозмездно кровь в нашей стране, за первую половину 2017 года составило 866 637 человек, сообщает RT со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

    Лидером по числу почетных доноров в России по состоянию на 1 января 2017 года признана Ивановская область. Второе место занимает Карелия. Третью строчку в рейтинге поделили между собой Курганская и Нижегородская области.

    Количество почетных доноров в России с каждым годом увеличивается. За последние два года их стало больше примерно на 11 тысяч человек. Получить это звание может любой россиянин, для этого нужно сдать безвозмездно кровь 40 раз и более. 

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    Автор: Рина Брусникина
    #россия #рейтинг #доноры
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