Названы регионы в России, где больше всего живет почетных доноров

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Москва, 8 сентября. В России названы регионы, где больше всего проживает почетных доноров. Лидерами стали Ивановская, Курганская, Нижегородская области и Карелия.

Общее количество тех, кто сдает безвозмездно кровь в нашей стране, за первую половину 2017 года составило 866 637 человек, сообщает RT со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Лидером по числу почетных доноров в России по состоянию на 1 января 2017 года признана Ивановская область. Второе место занимает Карелия. Третью строчку в рейтинге поделили между собой Курганская и Нижегородская области.

Количество почетных доноров в России с каждым годом увеличивается. За последние два года их стало больше примерно на 11 тысяч человек. Получить это звание может любой россиянин, для этого нужно сдать безвозмездно кровь 40 раз и более.