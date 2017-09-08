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Терминал аэропорта Майами закрыли после перестрелки с участием полицейских
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    Терминал аэропорта Майами закрыли после перестрелки с участием полицейских

    7:46  8 Сентября 2017
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    Терминал аэропорта Майами закрыли после перестрелки с участием полицейских

    Майами, 8 сентября. Сотрудники полиции открыли огонь по вооруженному ножом мужчине в терминале международного аэропорта Майами (MIA). Об этом сообщает Miami Herald.

    По данным издания, вооруженный ножом мужчина получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции заявили об отсутствии опасности для сотрудников аэропорта и пассажиров. Тем не менее, после инцидента терминал был закрыт.

    Напомним, это не первый инцидент со стрельбой в аэропортах штата Флорида. Зимой 2017 года в результате нападения вооруженного мужчины на пассажиров в аэропорту погибли пять человек, 37 получили ранения. Нападавший был задержан полицейскими, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сша #стрельба #майами #аэропорт
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