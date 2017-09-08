Мадуро заявил о создании новой мировой валюты в противовес доллару

В Избранное

Каракас, 8 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен создать альтернативу доллару — валюту, которая будет активно использоваться на мировом финансовом рынке.

Как пишет агентство EFE, об этом он рассказал журналистам.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла собирается создать свою платежную систему и валютную корзину для освобождения от доллара. Он считает, что вместе с такими свободно конвертируемыми валютами, как юань, иена, рупии, Венесуэла освободиться от тисков доллара.

Мадуро добавил, что доллар «душит» Венесуэлу.