Рогозин назвал сроки решения вопроса по развитию Арктики

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Приморский край, 08 сентября. Дмитрий Рогозин назвал сроки принятия правительственного решения по развитию Арктики.

«Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках Государственной комиссии по развитию Арктики. Думаю, что к середине осени он созреет», — цитирует слова вице-премьера ТАСС.

Как уточнил Рогозин, кабмин рассматривает три варианта: поручить работы одному из федеральных ведомств, создать специальную государственную компанию с нуля или озадачить вопросом уже существующую госкомпанию.

