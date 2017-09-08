Разработку ГОСТов на хлеб вместо НИИ поручили российскому бизнесу

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Москва, 8 сентября. Росстандарт поручил управление техническим комитетом по стандартизации хлебобулочных изделий Гильдии пекарей и кондитеров России.

Как пишет газета «Известия», ведомство лишило НИИ хлебопекарной промышленности функции управления стандартизацией хлебобулочных и макаронных изделий.

С августа 2017 года ГОСТы на изготовление хлебо-булочных изделий будут определять представители бизнеса. При этом в НИИ уверены, что от данного решения пострадает потребитель. Там добавили, что малый бизнес не обладает должным уровнем технологического процесса. Из-за этого могут быть приняты документы с заниженными требованиями к качеству и безопасности изделий.

Крупные хлебопекарные заводы изменения тоже восприняли негативно: они демонстративно выходят из состава комитета.