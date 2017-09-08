Задерживающим чартеры перевозчикам запретят выполнять международные полеты

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Москва, 8 сентября. Минтранс России подготовил пакет мер, повышающих ответственность авиаперевозчиков за задержку чартерных рейсов. Об этом сообщают «Известия».

По поручению министерства, Росавиация в случае массовых задержек чартерных рейсов по итогам сезона сможет вносить в сертификат эксплуатанта ограничения, запрещая непунктуальному перевозчику выполнять международные рейсы или ограничивая ему допуск на определенные направления. Кроме того, агентство будет проверять возможности авиакомпаний выполнять взятые на себя обязательства и наличие у них необходимого количества персонала.

Изменения должны вступить в силу 29 октября, когда начнет действовать осенне-зимнее расписание полетов. Издание отмечает, что с этого времени туроператоры смогут заключать с авиакомпаниями договоры фрахта только после того, как Росавиация удостоверится в способности перервозчика выполнить объемы чартерных программ.