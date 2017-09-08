Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Экономика
Задерживающим чартеры перевозчикам запретят выполнять международные полеты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Задерживающим чартеры перевозчикам запретят выполнять международные полеты

    7:31  8 Сентября 2017
    89

    Задерживающим чартеры перевозчикам запретят выполнять международные полеты

    Москва, 8 сентября. Минтранс России подготовил пакет мер, повышающих ответственность авиаперевозчиков за задержку чартерных рейсов. Об этом сообщают «Известия».

    По поручению министерства, Росавиация в случае массовых задержек чартерных рейсов по итогам сезона сможет вносить в сертификат эксплуатанта ограничения, запрещая непунктуальному перевозчику выполнять международные рейсы или ограничивая ему допуск на определенные направления. Кроме того, агентство будет проверять возможности авиакомпаний выполнять взятые на себя обязательства и наличие у них необходимого количества персонала.

    Изменения должны вступить в силу 29 октября, когда начнет действовать осенне-зимнее расписание полетов. Издание отмечает, что с этого времени туроператоры смогут заключать с авиакомпаниями договоры фрахта только после того, как Росавиация удостоверится в способности перервозчика выполнить объемы чартерных программ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #россия #росавиация #чартер #авиаперевозки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9318

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1539

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        226
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5402
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        303
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6363