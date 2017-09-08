Китай сообщил о повышении уровня радиации от водородной бомбы КНДР

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Пекин, 08 сентября. Власти КНР сообщили о повышении уровня радиации в районе проведения испытаний водородной бомбы Северной Кореи.

Как сообщают «Известия», уровень радиации повысился в приграничном с КНДР Чанбай-Корейском автономном уезде. По уточненным данным повышение начали фиксировать третьего сентября, а максимум значений пришелся на шестое число.

Напомним, что официальный Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородной бомбы. Главы мировых держав осудили это, а американский президент пошел дальше, не исключив военных действий против Северной Кореи.