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Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим сбором в России
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    Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим сбором в России

    7:31  8 Сентября 2017
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    Минтранс намерен заменить транспортный налог на экологический сбор

    Москва, 8 сентября. В Минтрансе России задумались о замене транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. До конца 2017 года в ведомстве подготовят обоснование необходимости нововведения.

    Работа проводится в соответствии с транспортной стратегией России на период до 2030 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе.

    Сейчас размер транспортного налога рассчитывают с учетом региональных ставок. Учитываются мощность двигателя, марка, модель машины, год выпуска и время владения автомобилем. Если налог заменят на экологический сбор, то при расчете будут использоваться параметры машины по выбросам углекислого газа. Они указываются в паспорте технического средства.

    Известно, что экологический сбор не будет предусматривать региональной дифференциации.

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    Автор: Рина Брусникина
    #налоги #экология #минтранс
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