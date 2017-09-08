Постпред США при ООН Хейли рассказала, как отказалась стать госсекретарем

В Избранное

Вашингтон, 8 сентября. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после избрания президентом республиканца Дональда Трампа отказалась от предложенного им поста госсекретаря в новом правительстве.

Как рассказала она в интервью CNN, предложение стать главой дипломатии США поступило еще когда она была губернатором штата Южная Каролина.

По словам Хейли, она понимает, когда события происходят правильно. При этом она отметила, что отказалась от должности, потому что «Трамп мог найти кого-нибудь лучше».

Напомним, госсекретарем Соединенных Штатов Америки стал бывший руководитель ExxonMobil Рекс Тиллерсон.