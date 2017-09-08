Новая вспышка наивысшего класса активности произошла на Солнце

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Москва, 8 сентября. На Солнце в четверг произошла мощная вспышка. Как рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, явление произошло между 17.00 и 18.00 по московскому времени.

Данные зафиксировал и передал на Землю спутник GOES-15. По словам экспертов, вспышке присвоили наивысший класс активности - Х.

В NASA добавили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной — класса X2.2.

The Sun emitted more solar flares this morning--one mid-level (M7.3) and one significant (X1.3). Updates here: https://t.co/UMs3kDbLx2 pic.twitter.com/nrmhlRGUsm — NASA Sun & Space (@NASASun) September 7, 2017

Напомним, во вторник на Солнце произошла наиболее крупная за 12 лет вспышка. По мнению ученых, происходящее на небесном теле означает итог изменений в солнечной короне.