История не учит: Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт одного грузина

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Москва, 08 сентября. Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Украины начать учиться на чужих ошибках, вспомнив опыт одного грузина.

Об этом глава комитета СФ по информационной политике написал в своем аккаунте в Twitter, таким образом реагируя на высказывания Петра Порошенко в ходе ежегодного послания Верховной раде.

Напомним, что глава незалежной заявил, что Украина, дабы «отбить Крым» у Москвы, «должна создать все условия, чтобы России «запекло». При этом Порошенко посетовал, что вернуть полуостров «силовым путем» не получится.

Под словом «запекло», судя по всему, Порошенко имел в виду «санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы», а может что-то еще, пока не озвученное.

«Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт», — в ответ на риторику украинского президента написал в Twitter Пушков.

Кроме того, российский сенатор далее еще один совет президенту Украины, предложив тому не заниматься «возвращением» Крыма, а возвращением доли ВВП на душу населения 1990 года и поднятием экономики времен Януковича.