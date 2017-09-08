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История не учит: Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт одного грузина
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    История не учит: Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт одного грузина

    7:03  8 Сентября 2017
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    История не учит: Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт одного грузина

    Москва, 08 сентября. Сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Украины начать учиться на чужих ошибках, вспомнив опыт одного грузина.

    Об этом глава комитета СФ по информационной политике написал в своем аккаунте в Twitter, таким образом реагируя на высказывания Петра Порошенко в ходе ежегодного послания Верховной раде.

    Напомним, что глава незалежной заявил, что Украина, дабы «отбить Крым» у Москвы, «должна создать все условия, чтобы России «запекло». При этом Порошенко посетовал, что вернуть полуостров «силовым путем» не получится.

    Под словом «запекло», судя по всему, Порошенко имел в виду «санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы», а может что-то еще, пока не озвученное.

    «Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт», — в ответ на риторику украинского президента написал в Twitter Пушков.

    Кроме того, российский сенатор далее еще один совет президенту Украины, предложив тому не заниматься «возвращением» Крыма, а возвращением доли ВВП на душу населения 1990 года и поднятием экономики времен Януковича.

     

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #петр порошенко #украина #алексей пушков #крым
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