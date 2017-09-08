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Политика
Палестинское движение ХАМАС пообещало бороться с ИГИЛ в регионе
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    Палестинское движение ХАМАС пообещало бороться с ИГИЛ в регионе

    7:01  8 Сентября 2017
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    Палестинское движение ХАМАС пообещало бороться с ИГИЛ в регионе

    Москва, 8 сентября. В секторе Газа назревает конфликт между запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ*, действующей на Синайском полуострове, и контролирующим часть палестинской территории исламским движением сопротивления (ХАМАС).

    Как пишет газета «Известия», в политбюро ХАМАС рассказали о планах борьбы с террористами. Представители сопротивления заявили, что не позволят распространиться идеологии ИГ* в регионе. По их данным, открытое противостояние началось после теракта, совершенного смертником «Исламского государства»* в районе границы Газа с Египтом.

    По оценке экспертов, этот теракт означал, что боевики видят сближение между Египтом и ХАМАС.

    Израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин добавил,  что в секторе Газа наблюдают первые признаки вооруженного противостояния ИГИЛ и ХАМАС.  

    Палестинское движение ХАМАС пообещало бороться с ИГИЛ в регионе

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алия Садыкова
    #игил #хамас
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