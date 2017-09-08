Рогозин объяснил интерес Сирии и Израиля к боевым машинам РФ «Терминатор»

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Москва, 8 сентября. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил, почему израильская и сирийская стороны проявили интерес к боевым машинам поддержки танков «Терминатор» российского производства.

Он прокомментировал слова иностранных коллег в своем Facebook. По мнению Рогозина, новая техника является уникальной. Также он написал: «Странно, что они так долго «раскачивались».

Ранее Газета.ru писала, что Минобороны РФ заявило о заинтересованности САР и Израиля в закупке российских машин поддержки танков «Терминатор».