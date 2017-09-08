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Ливан планирует договориться с Россией о поставках оружия
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    Ливан планирует договориться с Россией о поставках оружия

    6:44  8 Сентября 2017
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    Ливан планирует договориться с Россией о поставках оружия

    Бейрут, 08 сентября. Власти Ливана намерены договориться с российскими властями о поставках оружия.

    Как сообщают «Известия», в Бейруте рассчитывают, что речь об этом, в том числе, пойдет на возможных переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Ливана Саада Харири.

    При этом, по информации собеседников издания в военно-дипломатических кругах России, уже известен и конкретный перечень вооружений — итоговый список был согласован в августа во время форума «Армия-2017».

    «Это автоматы Калашникова, пулеметы ПК, снайперские винтовки, в том числе крупнокалиберные, одноразовые гранатометы и гранатометы РПГ-7», — привел подробности источник.

    Добавим, что глава кабмина Ливана Харири будет находиться с визитом в России 11–13 сентября.

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    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин #россия #оружие #ливан
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