Сирия: военная полиция РФ заступила на службу на севере Алеппо

В Избранное

Дамаск, 8 сентября. Российская военная полиция обеспечивает соблюдение прекращения огня в зоне деконфликтации в районе Африн на севере провинции Алеппо. Об этом со ссылкой на подполковника российской военной полиции Георгия Петрунина сообщает РИА Новости.

В районе Африн нет зоны деэскалации и действует так называемая зона деконфликтации . В конце августа тут был создан комитет национального примирения, с участием представителей оппозиции, самоуправления провинции и российского центра по примирению. Военная полиция РФ развернула в районе наблюдательные пункты, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

«Военнослужащие пункта наблюдают за соблюдением режима прекращения боевых действий. Наблюдение ведется в сторону линии соприкосновения с противником. В данный момент наши военнослужащие являются гарантами того, что здесь (в районе Африн) продолжится процесс примирения», — сообщил Петрунин.

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям российского центра по примирению в Африн вернулись 50 семей, покинувших район из-за военных действий. За последние дни в кантон прибыли еще несколько семей беженцев и загруженные вещами автомобили.